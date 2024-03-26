ФСБ нашла в верхах Минэкономразвития России "газовую" ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ России) "накрыли" коррупционную организованную преступную группу (ОПГ). В нее вошли высшие должностные лица Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. "Работой" банды был рейдерский захват и хищение природного газа.

Какие именно высшие должностные лица министерства проходят по этому делу, не раскрывается, пишет РИА Новости. По версии следствия, сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные Воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. Цель – рейдерский захват производственных мощностей "для получения сверхприбыли".

Кроме того, ФСБ полагает, что фигуранты украли у одной из нефтегазовых компаний региона природный газ в особо крупном размере. О каком именно ущербе идет речь, пока ничего не говорится. Дело возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий", "Кража", "Вымогательство". Предполагаемым виновникам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.