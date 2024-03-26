В подмосковном Фрязино мужчина напал с ножом на посетителей компьютерного клуба

В подмосковном Фрязино мужчина напал с ножом на посетителей компьютерного клуба. Пострадали молодые люди 22 и 16 лет, они госпитализированы.

В областном полицейском главке сообщили, что нападавшего задержали. Им оказался 35-летний житель Щелково, сейчас его допрашивают. О мотивах нападавшего официальной информации нет.

В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной у крыльца клуба. На нем видно, как мужчина подходит к группе людей, стоявших на входе. Он подходил к ним уже держа в руках нож. Первая его жертва не успевает заскочить внутрь помещения и получает ранение в плечо.