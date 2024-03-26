В Раду внесли законопроект о контроле над Telegram

В Раду внели законопроект о контроле мессенджера Telegram. Планируется, что его обяжут удалять контент по требованию нацсовета по телевидению и радиовещанию. Также предусматривается возможность блокировки как отдельных пользователей, так и каналов.

Украинские политические телеграм-каналы давно пишут о том, что режим хочет заблокировать мессенджер, чтобы зачистить информационное пространство, так как "единому телемарафону" мало кто верит, а жители все больше черпают информацию из телеграм-каналов, которые давно на первом месте по популярности. С этим связывается и все меньшее желание людей воевать, так как они все больше понимают, что происходит на самом деле. Два самых неудобных для режима канала - "Резидент" и "Легитимный", оба имеют более миллиона подписчиков.

Как пишет один из инициаторов законопроекта Николай Княжицкий, новости из Telegram получают 72% украинцев. Ранее украинская власть обращалась к Павлу Дурову с призывом "ограничить каналы распространения российской дезинформации", но Дуров проигнорировал эти запросы. Об этом говорил глава комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.