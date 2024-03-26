Мужа экс-директора "Новой Голландии" задержали за посты о теракте в "Крокусе"

Полиция задержала в аэропорту Пулково 41-летнего мужчину по подозрению в написании постов с признаками экстремизма о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, мужчина собирался вылететь из страны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ТАСС, задержанный - Николай Конашенок, муж экс-гендиректора городского общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской. В понедельник она покинула свой пост из-за комментариев супруга в соцсетях о теракте.

Шатуновская заявила, что осуждает слова супруга и не имеет к ним отношения. В пресс-службе самого пространства отметили, что он не имел никакого отношения к "Новой Голландии".

Конашенок ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. В одном из постов в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) он задается вопросом, почему был атакован "Крокус", а не Кремль". Впоследствии его посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс.

На распространенных МВД видеокадрах Конашенок признается в том, что разместил в Сети "размышления" о теракте. "Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление", - говорит мужчина.