В Екатеринбурге осужден лже-электрик, похищавший деньги у пенсионерок

В Екатеринбурге вынесен приговор лже-электрику, который под видом проверки электросчетчика похищал деньги у пенсионерок. Мужчину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Ахмед Перков. Как показало расследование, в декабре 2018 года он представился пенсионерке 1937 года рождения электриком, хотя на самом деле им не был. Под предлогом проверки электросчетчика в квартире старушки Перков выяснил, где та держит свои деньги, и похитил 125 тысяч рублей.

Однако преступник прокололся: на книге, в которой бабушка хранила наличные, он оставил свой отпечаток пальца. В декабре 2023 года силовики получили информацию, что изъятый в 2018 году из квартиры отпечаток совпадает с отпечатком Перкова, осужденного в 2022 году в Липецке за аналогичное преступление. Дело по эпизоду на Урале было передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

По совокупности преступлений суд назначил Ахмеду Перкову 7 лет в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск пенсионерки о взыскании 125 тысяч рублей, которые тот похитил.