В Москве начался сезон проката электросамокатов и велосипедов

В Москве начался сезон проката электросамокатов и велосипедов. С 26 марта электросамокаты и первые 3 тыс. электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката "Велобайк" появились на улицах столицы.

В этом сезоне в городе доступно для аренды 60 тыс. электросамокатов. Городской сервис аренды велосипедов – один из крупнейших в мире: их доступно более 10 тыс. По всей Москве и за МКАД работало свыше 780 станций велопроката, в том числе в Балашихе и Сколкове.

"В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя", - цитирует официальный портал мэра Москвы замглавы города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.