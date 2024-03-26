Терминалы Starlink используются в зонах военных конфликтов повсеместно

По всему миру сформировался черный рынок терминалов спутниковой системы Starlink, которые покупают для организации устойчивой связи в регионах, где с этим имеются проблемы, пишет Bloomberg. Продавать станции на этом рынке не мешают ни санкции, ни участие покупателей в вооруженных конфликтах, отмечает издание.

Так, терминалы спутникового интернета от Илона Маска широко используются в Йемене, в Судане, в Венесуэле. Хотя на карте интернет-покрытия сети Starlink эти территории не значатся как зоны приема сигнала, сигнал на них отлично принимается.

В Южной Африке торговля Starlink происходит через группы в соцсетях, где продавцы предлагают купить комплекты, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование легально, а затем доставить через границу. Обойти запрет можно также оплатив услуги с помощью международной карты, отмечают источники агентства. Аналогичные действия предпринимают ритейлеры по всему миру, передает РБК.

Ранее сообщалось, что системой Starlink пользуются и российские военные в зоне вооруженного конфликта с Украиной. Представители компании заявили, что ничего в РФ не продавали.