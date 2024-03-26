Погибшая в ДТП под Сургутом девочка, должна была выступать в "Крокусе"

Девятилетняя девочка, которая погибла вместе со своей мамой в ДТП с участием рейсового автобуса под Сургутом должна была выступать на соревнованиях по танцам, однако после теракта в "Крокусе" мероприятие отменили, сообщает Neft.

Семья возвращалась из Санкт-Петербурга в Когалым через Сургут. Из Сургута они выехали рано утром, но на 92 километре трассы "Нива-Шевроле" столкнулась с автобусом.

Напомним, по предварительным данным, водитель "Нивы Шевроле" 1971 года рождения уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Когалыма в Сургут. Водитель, а также пассажиры - женщина 1993 года рождения и ребенок погибли на месте.

В автобусе пострадали 13 человек. Трое пострадавших получили легкие травмы. Медики осмотрели их на месте, после чего они самостоятельно добрались на попутках до Когалыма. Один пострадавший получил тяжелую травму, двое - средней степени тяжести. Их эвакуировали санитарным бортом.

Семь пострадавших средней степени тяжести были эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи.