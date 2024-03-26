На ремонт "Екатеринбург-ЭКСПО" потратят 37 миллионов рублей

Ремонт "Екатеринбург-Экспо" обойдется в 37 млн рублей. Именно такая сумма указана на сайте госзакупок, где уже ищут подрядчика.

Согласно документам, речь идет о ремонте павильонов №1, 2, 5 и 6, а также здания конгресс-центра. Предусмотрены грунтовка, шпаклевка и покраска стен, монтаж потолков и полов, замена керамической плитки, зеркал и светильников. К работе подрядчик обязан приступить в период с момента заключения договора по 31 декабря 2025 года.

Заявки принимаются до 18 апреля включительно.