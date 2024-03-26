Киев может снизить возраст мобилизации до 18 лет

В украинском законопроект об ужесточении мобилизации внесли изменение, допускающее мобилизацию с 18 лет. Об этом заявил бывший спикер и нынешний депутат Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, теперь прописано, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность и его смогут мобилизовать. Это губительно для страны, так как грозит уничтожением генофонда.

До последнего времени формально возрастом мобилизации был возраст 27 лет. Считалось, что его снизят до 25 лет. Но внезапно появилась норма 18 лет. Украинские телеграм-каналы в последние недели пишут, что западные кураторы украинского режима требуют максимально и беспощадно ужесточить методы и правила мобилизации, потому что без этого западное оружие мало поможет. В западных СМИ регулярно выходят статьи о том, что режиму не хватает людей и их должно стать больше.

До настоящего времени мобилизация была ограничена только теми, кто служил в армии. Но так как до 25 лет служили очень немногие, то службу в армии решили заменить короткой базовой военной подготовкой в течение трех месяцев в военное время. То есть фактически с 18 лет могут забирать на подготовку, а потом сразу отправлять воевать.

Как признал на днях командующий сухопутными войсками украинского режима Александр Павлюк, люди уже ненавидят военкомов и называют их "людоловами" за отлов людей на улицах. Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".

Зеленский постепенно движется к выполнению своего обещания, которое он дал в 2020 году. "Мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - сказал он. А в январе 2022 года глава его офиса Андрей Ермак заявил, что воевать против России будут 90% украинцев.

Пока что депутаты Рады тормозят принятие законопроекта об ужесточении мобилизации, понимая, что их хотят сделать крайними. Он был принят в первом чтении, а ко второму поступили тысячи правок. Однако офис Зеленского торопит с его принятием.