Россиянам предложат в определенное время отключать бытовые приборы, чтобы разгрузить энергосистему

Минэнерго может предложить населению поучаствовать в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение.

ФАС совместно с другими ведомствами может разработать проект соответствующего федерального закона к началу 2025 г., пишет "Ъ". Идея привлечь население на рынок управления спросом принадлежит "Системному оператору" (СО, диспетчер энергосистемы).

В феврале 2024 г. в Министерстве энергетики России назвали ситуацию с массовыми отключениями электричества в стране "не очень хорошей" и "не очень здоровой". Замминистра Евгений Грабчак на совещании в Совете Федерации пожаловался на тот факт, что магистральные сети финансируются лучше, чем распределительный электросетевой комплекс. Наибольшую обеспокоенность у Минэнерго вызывают регионы Северо-Запада, Северного Кавказа и некоторые субъекты в центральной части страны. Но и некоторые "благополучные" регионы тоже уже отличились в этом сезоне. По данным Минэнерго, аварийность в этом сезоне выросла более чем в три раза.

"Сезон еще не кончился, а уже у нас 48 массовых аварий было, они затронули порядка 5 млн человек. В прошлом году было 15 "массовок". В этом году "массовки" часто подолгу ликвидировались – больше недели, в том числе в таких благополучных регионах как Ростовская область и Краснодарский край, я уж не говорю про ЛНР и ДНР, к которым у нас даже требования снижены", - отметил заместитель министра.