Суд отправил в СИЗО еще трех фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле": Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых.

Два брата и их отец заключены под стражу до 22 мая.

По данным следствия, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова.

Как сообщает РИА Новости, Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен.

Исроил Исломов — отец Аминчона и Диловара. У него гражданство Таджикистана, также он имеет вид на жительство в России. Братья имеют российское гражданство и работают таксистами.

Mash пишет, что подозреваемые, предположительно, отвечали за транспорт и логистику. Никто из них вину не признал.

Таким образом, за два дня по делу о теракте арестовано семь человек. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал об 11 задержанных.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что установлена полна хронология теракта. На допросе исполнители дали информацию о заказчике преступления.