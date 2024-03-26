Госдума обсудит ужесточение миграцонной политики после теракта в "Крокусе"

Госдума собирается провести в закрытом режиме совещание по вопросам ужесточения миграционной политики и мер безопасности. Поводом стал теракт в "Крокус Сити Холле".

Народные избранники хотят обсудить ужесточение мер предосторожности и защиты от различных угроз, переподготовку сотрудников ЧОПов и обучение их базовым навыкам противодействия вторжению террористов, передает Mash.

Также депутаты подумывают над ревизией данных по всем иностранцам. Те, у кого истек срок пребывания на территории России, могут быть оперативно депортированы. Также рассматривается возможность проверки всех, кому выдали паспорт за последние пять лет.

По словам депутата Дмитрия Гусева, в планах ГД обсудить и законопроект, запрещающий приезжим покупать любое оружие в течение пяти лет после получения гражданства.