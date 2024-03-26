26 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

Комитет Госдумы поддержал взимание НДС с онлайн-продаж товаров из стран ЕАЭС

Налогоплательщики из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам, будут уплачивать в российский бюджет НДС. Этот правительственный законопроект поддержал Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Как рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, в Казахстане и Белоруссии уже взимают НДС при продаже товаров физлицам на их территории через российские интернет-площадки. Там действует принцип страны назначения при реализации товаров в онлайн-торговле. Но налогоплательщики стран ЕАЭС при продаже товаров физлицам через интернет на территории России НДС не облагаются.

Местом реализации товара будет считаться Россия, если товар передается покупателю на территории России. При этом Россия не будет считаться местом реализации товара, если передача покупателю товара происходит на территории других стран — членов ЕАЭС.

В 2023 году объем интернет-торговли в России увеличился за год на 28% и достиг 6,4 трлн руб. Какую долю занимают товары из стран ЕАЭС, неизвестно.

Теги: НДС, онлайн-торговля


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