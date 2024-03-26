Летевший из Красноярска в Благовещенск "Боинг" аварийно приземлился в Чите
Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите.
Пострадавших нет, пишет РИА Новости.
Речь идет о самолете авиакомпании "Россия".
08:46 мск.Суд отправил в СИЗО еще трех фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
08:46 мск.Госдума обсудит ужесточение миграцонной политики после теракта в "Крокусе"
08:42 мск.Комитет Госдумы поддержал взимание НДС с онлайн-продаж товаров из стран ЕАЭС
08:40 мск.Летевший из Красноярска в Благовещенск "Боинг" аварийно приземлился в Чите
08:25 мск.Пришлось стрелять по колесам. Под Екатеринбургом лихач устроил погоню с сотрудниками ДПС
08:20 мск.Гладков: ПВО сбила в воздухе 13 целей на подлете к Белгороду
08:20 мск.Дрон для инженерной разведки передала Тюменская область бойцам СВО
08:08 мск.Соловьева атаковали возмущенные белгородцы: "Приезжай к нам без бронежилета"
08:02 мск.Глава СБУ намекнул на причастность службы к убийству Татарского и покушению на Прилепина
07:45 мск."Автомобилист" выбил СКА из Кубка Гагарина и впервые в истории вышел в полуфинал
07:40 мск.В Евросоюзе признались, что помогают Украине не из-за украинцев
05:19 мск.Песков заявил, что в РФ мало людей, выступающих против СВО
04:00 мск.Кинотеатры РФ увеличат количество охраны и проведут ревизию способов досмотра
03:06 мск.Песков заявил, что несогласные с властями, но остающиеся с Родиной, поймут всё со временем
03:00 мск.Законопроект: срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничат двумя годами
02:10 мск.Песков: Почти все россияне согласны с линией Путина
02:00 мск.КС РФ не исключает рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
01:24 мск.В Кремле рассказали о недостатках ЕГЭ
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите.
Пострадавших нет, пишет РИА Новости.
Речь идет о самолете авиакомпании "Россия".
Теги: Boeing, Благовещенск, Красноярск, Чита
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.