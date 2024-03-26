Пришлось стрелять по колесам. Под Екатеринбургом лихач устроил погоню с сотрудниками ДПС

Под Екатеринбургом лихач спровоцировал погоню с сотрудниками Госавтоинспекции, патрулирующими 148 км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбург от М-5 Урал". Чтобы остановить, как позднее выяснилось, пьяного водителя, пришлось применить оружие. Подробнее об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Инцидент произошел еще 12 марта. Сотрудники ДПС хотели остановить движущийся ВАЗ 21093, однако, увидев световой жезл и фонарь, водитель, напротив, прибавил скорости, после чего полицейские последовали за ним. В ходе погони, нарушитель неоднократно препятствовал движению патрульного транспорта, подвергая жизнь стражей порядка опасности. Сотрудники полиции продолжали требовать остановиться, один из них сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем четыре по колесам. На 57-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск нарушитель был вынужден остановиться из-за повреждения задних колес. Но даже так легко сдаваться он не собирался.

"На просьбу полицейских предъявить документы на управление автомобилем гражданин заблокировал двери машины. Для задержания автоинспекторам пришлось разбить стекло, применить физическую силу и наручники, так как мужчина оказывал сопротивление. В итоге, из машины был извлечен 24-летний житель поселка в ХМАО, официально нетрудоустроенный и не имеющий прав на управление транспортным средством", - рассказали в УГИБДД.

Процедура освидетельствования показала наличие у гражданина 0,308 миллиграмм на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Задержанный рассказал, что выпил пива, после чего решил поехать в ХМАО. А не останавливался по требованию полиции, так как "посчитал это ненужным".

Ранее к административной ответственности он не привлекался, однако теперь в отношении правонарушителя составлены административные материалы сразу по нескольким статьям: неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, невыполнение требований об остановке транспортного средства, по управлению транспортным средством в состояния опьянение без прав, не пристегнутым ремень безопасности и отсутствие полиса ОСАГО.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отделение полиции №21 Сысерти для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент лихач привлечен к административной ответственности и по решению суда отбывает административный арест 10 суток.