26 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пришлось стрелять по колесам. Под Екатеринбургом лихач устроил погоню с сотрудниками ДПС

Под Екатеринбургом лихач спровоцировал погоню с сотрудниками Госавтоинспекции, патрулирующими 148 км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбург от М-5 Урал". Чтобы остановить, как позднее выяснилось, пьяного водителя, пришлось применить оружие. Подробнее об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Инцидент произошел еще 12 марта. Сотрудники ДПС хотели остановить движущийся ВАЗ 21093, однако, увидев световой жезл и фонарь, водитель, напротив, прибавил скорости, после чего полицейские последовали за ним. В ходе погони, нарушитель неоднократно препятствовал движению патрульного транспорта, подвергая жизнь стражей порядка опасности. Сотрудники полиции продолжали требовать остановиться, один из них сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем четыре по колесам. На 57-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск нарушитель был вынужден остановиться из-за повреждения задних колес. Но даже так легко сдаваться он не собирался.

ВАЗ 21093, устроивший погоню с сотрудниками ДПС на 148 км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбург от М-5 Урал"(2024)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

"На просьбу полицейских предъявить документы на управление автомобилем гражданин заблокировал двери машины. Для задержания автоинспекторам пришлось разбить стекло, применить физическую силу и наручники, так как мужчина оказывал сопротивление. В итоге, из машины был извлечен 24-летний житель поселка в ХМАО, официально нетрудоустроенный и не имеющий прав на управление транспортным средством", - рассказали в УГИБДД.

Процедура освидетельствования показала наличие у гражданина 0,308 миллиграмм на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Задержанный рассказал, что выпил пива, после чего решил поехать в ХМАО. А не останавливался по требованию полиции, так как "посчитал это ненужным".

Ранее к административной ответственности он не привлекался, однако теперь в отношении правонарушителя составлены административные материалы сразу по нескольким статьям: неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, невыполнение требований об остановке транспортного средства, по управлению транспортным средством в состояния опьянение без прав, не пристегнутым ремень безопасности и отсутствие полиса ОСАГО.

ВАЗ 21093, устроивший погоню с сотрудниками ДПС на 148 км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбург от М-5 Урал"(2024)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отделение полиции №21 Сысерти для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент лихач привлечен к административной ответственности и по решению суда отбывает административный арест 10 суток.

Теги: ДПС, ГИБДД, Екатеринбург, погоня


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