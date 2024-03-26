Гладков: ПВО сбила в воздухе 13 целей на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду средствами ПВО было сбито 13 воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал в телеграм-канале глава региона, пострадали два человека в поселке Дубовое, они госпитализированы. Повреждения получили 20 жилых домов и одна хозпостройка (выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы).

В Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Кроме того, около 7 утра над регионом сбиты два реактивных снаряда РСЗО "Град".

Ранее стало известно о планах руководства Белгородской области вывезти в другие регионы около 9 тыс. детей: из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Кроме того, глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать. Власти организуют отъезд тех, кто готов покинуть территорию.