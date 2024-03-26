Дрон для инженерной разведки передала Тюменская область бойцам СВО

Дрон для инженерной разведки передала Тюменская область бойцам специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С просьбой помочь приобрести квадрокоптер к правительству региона обратился тюменский участник спецоперации, один из командиров инженерно-саперного подразделения ВДВ с позывным "Гусар", который сегодня находится в отпуске по ранению. Он является выпускником юнармейского класса города Ишима и ТВВИКУ, сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

После восстановления военнослужащий вернется к товарищам на передовую не с пустыми руками — бойцы из Тюменской области будут вести разведку новым квадрокоптером Mavic 3 Pro.

Тюменский боец с позывным "Гусар" поблагодарил правительство региона и губернатора Александра Моора за оказанную помощь и оборудование для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

"Победа будет за нами!", - заявил боец.

Среди преимуществ устройства — дальность полета до 10 км, прямая трансляция в высоком разрешении. Дрон способен работать на одной зарядке до 30 минут.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.

В настоящий момент в рамках акции собран уже 61,5 млн руб.