26 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Глава СБУ намекнул на причастность службы к убийству Татарского и покушению на Прилепина

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на различных политиков и общественных деятелей. Например, военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

По словам Малюка, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Владлен Татарский, содержалось "400 г термобара", генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью "800 г пластида", а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 мм, пишет РИА Новости. Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.

16 сентября 2022 г. генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Покушение на Татарского совершено 2 апреля 2023 г. По версии следствия, Дарья Трепова* передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия. Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб. В момент вынесения приговора подсудимой было меньше лет (26), чем она получила по приговору.

6 мая 2023 г. автомобиль, за рулем которого находился Захар Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Уголовное дело квалифицировали как теракт, впоследствии был задержан подозреваемый. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. По словам главы региона Глеба Никитина, это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга – объединенная команда из местных специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра).

Экс-депутат Илья Кива погиб в декабре 2023 г. Он был застрелен киллером на улице, рядом с домом, где в последнее время проживал. Кива покинул Украину в январе 2022 года. После начала СВО он перебрался в Москву, а в апреле прошлого года сообщил, что планирует официально запросить политического убежища в России. Экс-депутат Рады считал, что киевский режим хочет его убить, поэтому требует выдать его для проведения "следственных действий" по обвинению в "госизмене".

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: Василий Малюк, СБУ, покушение, Владлен Татарский, Илья Кива


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