26 Марта 2024
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Общество Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Соловьева атаковали возмущенные белгородцы: "Приезжай к нам без бронежилета"

Администраторы группы "Соловьев LIVE" в соцсети "ВКонтакте" закрыли комментарии после того, как жители Белгорода начали оставлять гневные комментарии в адрес Владимира Соловьева и даже устроили флэшмоб, придумав хэштег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет.

Поводом для возмущения белгородцев стали слова Соловьева в одном из эфиров. Он предложил "людям, притворяющимся блогерами" "заткнуться" и прекратить "мерзкую истерию" по поводу того, что федеральные власти их забыли. Также телеведущий использовал слово "твари" относительно тех, кто говорит о забвении федеральными властями.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами. Писали, что федеральные власти забыли Белгород, помогите людям, у них ничего нет. Как вы можете? Пока Москва гуляет, Белгород гибнет, вот это вся мерзкая истерика. <...> Всем тем, кто пытаются сказать, что федералы бросили: заткнитесь, твари", — сказал Владимир Соловьев в своей программе.

Также Соловьев заявил, что Москва выделила Белгороду средства на "защиту":

"Правительство моментально выделило миллиарды, на которые была закуплена бронированная плёнка, которой обклеены в частности стекла, поэтому поражающий эффект от разбитых стекол минимизирован. Были закуплены и построены специальные укрытия, которые расставляют по всему городу и уже были расставлены, построена система оповещения, работающая блестяще, тг-канал, радиоканал, по которым идёт моментально команда. Когда есть угроза, у людей есть минута, чтобы выбежать из машины и добежать в укрытие. Там работают все, все! Если что-то не знаете, просто заткнитесь".

В итоге белгородцы предложили Соловьеву переехать в Белгород с детьми и "без бронежилета". "Очень ждем в нашем гостеприимном регионе. Докажешь, что ты настоящий человек слова", - пишет один из пользователей.

Это уже не первый раз, когда Соловьев вступает в конфликт с жителями российских регионов, жестко высказываясь в их адрес. Например, у него долгоиграющий конфликт с екатеринбуржцами, про которых он говорил, например, так: "Давайте, мрази, сатанисты, люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели правде в глаза. Когда вы пытались защищать и говорить "Владимир Рудольфович, ну зачем Вы так?", в суд на меня подавать. Кто из вас скакал, сволочей? И не хотел, чтобы был храм. Теперь что вы скажете, сатанинские выродки?!"

Теги: владимир соловьев, белгород, конфликт, соловьев live


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