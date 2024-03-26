"Автомобилист" выбил СКА из Кубка Гагарина и впервые в истории вышел в полуфинал

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" завершил серию плей-офф Кубка Гагарина против СКА. Накануне в Санкт-Петербурге уральцы одержали победу и вышли в полуфинал.

Встреча завершилась со счетом 4:5 в пользу гостей из Екатеринбурга. Победу "Автомобилисту" принесла шайба Андрея Обидина. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу уральцев, а СКА вылетел из турнира.

"Автомобилист" впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Соперником команды в 1/2 финала станет победитель пары "Металлург" (Магнитогорск) – "Спартак" (Москва).

Напомним, что в первом раунде плей-офф уральский клуб выбил из турнира "Ак Барс". После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов подал в отставку.