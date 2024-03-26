В Евросоюзе признались, что помогают Украине не из-за украинцев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине помогают не из-за любви к украинцам.

"Дело не в поддержке Украины из-за любви к украинскому народу. Это в наших интересах, а также в интересах США", - цитирует РБК Борреля.

В последние недели и месяцы в США и Европе происходят события, которые могут указывать на то, что часть правящих кругов Запада готова пойти на компромисс с Россией по украинскому вопросу. Новую военную помощь Киеву США никак не выделят, а проект бюджета ее не предусматривает. В это время к умиротворению украинского режима подключился Ватикан.