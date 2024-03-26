Песков заявил, что в РФ мало людей, выступающих против СВО

В российском обществе нет разрыва среди тех, кто поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, и тех, кто выступает резко против.

Об этом газете "Аргументы и факты" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил о результатах выборов президента РФ и заявил, что людей, выступающих против проведения боевых действий на Украине, в России "очень мало". "Наверное, правильнее сказать, что практически всё общество согласно с линией Путина", - указал Песков.

Он назвал президентские выборы 2024 года "беспрецедентными" и "мировым феноменом".

Также Песков заявил, что несогласные с властями, но остающиеся с родиной, поймут всё со временем.