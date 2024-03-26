Кинотеатры РФ увеличат количество охраны и проведут ревизию способов досмотра

В России кинотеатры увеличат количество охраны и проведут ревизию способов досмотра.

На текущую неделю отменены массовые посещения кино учащимися школ, при этом график релизов останется неизменным.

Торговые центры, в которых находится большинство кинозалов, проведут проверки эвакуационных выходов и работы систем оповещения.

В театрах репертуар не изменится, однако меры безопасности будут усилены. Эта мера коснется музеев, галерей, а также ближайших арт-ярмарок Москвы. Концертные площадки активно работают над пересмотром инструктажа для персонала и сотрудников, надеясь на участие артистов, арендующих сцену, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что на входах в торговых центрах Москвы может появиться вооруженная охрана. Такую инициативу рассматривают московские и федеральные власти. На это понадобятся существенные ресурсы.