Песков заявил, что несогласные с властями, но остающиеся с родиной, поймут всё со временем

Граждане, которые не согласны с позицией властей, но остаются со своей родиной, поймут всё со временем.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, им надо разъяснить правоту главы государства РФ Владимира Путина.

"Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убеждён, что это можно сделать", - заявил пресс-секретарь президента РФ сайту "Аргументы и факты".

Он также указал, что практически все граждане России согласны с линией главы государства. Он призвал не преувеличивать количество тех, кто выступает против.