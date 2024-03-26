Законопроект: срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничат двумя годами

Министерство труда России разработало проект закона, который ужесточает пребывание иностранцев в РФ.

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами при условии работы у одного работодателя. Документ поддержан в профильном комитете Госдумы. В Минтруде считают, что это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в нем сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе, в отношении этого сотрудника.

Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок. В настоящее время трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Министерство труда и соцзащиты России предлагает создать публично-правовую компанию (ППК) с целью целевого организованного набора иностранных работников и доработать его механизм в пользу большей защищенности отечественных работодателей.