Песков: Почти все россияне согласны с линией Путина

Практически все граждане России согласны с линией главы государства Владимира Путина.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, не стоит преувеличивать количество тех, кто выступает против. Пресс-секретарь считает их количество очень малым. По его словам, это скорее "осколок общества".

Песков не считает, что в обществе сейчас есть некий "разрыв" между теми, кто поддерживает президента, и теми, кому не нравится нынешняя политика. Представитель Кремля напомнил результаты выборов президента РФ, на которых Путин получил поддержку большинства, сообщил он изданию "Аргументы и факты".

Напомним, итоговый результат президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%. За него проголосовали 76 млн 277 тысяч 708 человек. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков ("Новые люди")- 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПр) - 3,20%.