КС РФ не исключает рассмотрение отмены моратория на смертную казнь

В России вопрос отмены моратория на смертную казнь может стать предметом рассмотрения Конституционного суда.

"Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", — сообщила пресс-служба суда.

Кроме того, в Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в "Крокус Сити Холле". На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые нулевые чтения там готовы провести после того, как будет подготовлен парламентский проект закона о возращении этой меры наказания.

Впрочем, даже если в России возобновят применение этой меры наказания, она не коснется исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, сообщают "Известия".

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ни Госдума, ни Совет Федерации не могут перешагнуть через решения Конституционного Суда касательно вопроса о смертной казни.