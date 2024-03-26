26 Марта 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле рассказали о недостатках ЕГЭ

Споры о нужности ЕГЭ будут продолжаться.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, необходимо заниматься его совершенствованием, чем "шарахаться" из стороны в сторону. По его словам, при всех своих недостатках единый госэкзамен позволяет выпускникам из разных уголков страны поступать в желаемые вузы и получать путевку в жизнь.

"Я уже проходил через ЕГЭ с двумя детьми. Готовились ли они гармонично к этому экзамену на протяжении всей школы? Нет, они натаскивались к ЕГЭ за год. Получается, всё остальное время они могли бы и не учиться в школе. Сегодня, правда, к ЕГЭ добавились новые задания — сочинение и так далее, на это так быстро не натаскаешь", - заявил пресс-секретарь президента "Аргументам и фактам".

Он отметил, что благодаря ЕГЭ в сильное учебное заведение попадают сильные дети из разных уголков страны, а талантливая молодёжь получает дорогу в жизнь.

ЕГЭ стал полицейской операцией против детей, заявил ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, ЕГЭ недовольны все: педагоги, родители, дети.

Теги: Пмесков, Кремль, ЕГЭ, экзамен, образование


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Ранее 21.03.2024 12:23 Мск Толстой: ЕГЭ стал полицейской операцией против детей

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