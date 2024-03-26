Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле"

Глава государства Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле".

По словам президента, в России видят, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что "киевского следа в московском теракте якобы нет" и что его совершили члены ИГИЛ*.

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — указал Путин. Преступление "совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками".

Российский лидер усомнился в том, что исламские организации "заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта", а также в том, что радикальные исламисты пойдут на совершение преступлений в месяц Рамадан, сообщает сайт Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию следствия и правоохранительных органов по вопросу теракта в "Крокус Сити Холле". Так он ответил на вопрос о том, почему российские власти не упоминают участие ИГИЛ среди версий атаки.

*запрещенная в России террористическая организация