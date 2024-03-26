Эмин Агаларов назвал неправдой информацию о перекрытых выходах в "Крокус Сити Холле"

Все выходы в "Крокус Сити Холле" во время теракта работали.

Как сообщил бывший вице-президент Crocus Group, сын владельца Crocus City Hall Эмин Агаларов. "Вообще в таком большом зале, то что 6000 человек за 10 или 15 минут покинули этот зал, это большое чудо", - указал он. Отмечается, что все выходы функционировали, система оповещения работала.

Агаларов отметил, что все сотрудники концертного зала помогали людям эвакуироваться. Подчеркивается, что владельцы Crocus City Hall будут "оплачивать приезд родственников погибших сотрудников, обеспечивать их размещение, помогать финансово", сообщает РБК.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы.