Глава МЧС: пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме

Руководитель МЧС России Александр Куренков на совещании у президента по поводу теракта в "Крокус Сити Холле" сообщил, что пожарная сигнализация в здании сработала в штатном режиме.

В совещании поучаствовали, например, глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов.

Президент Владимир Путин до этого уточнил, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками.

"Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик", - сказал президент.

Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что установлена полна хронология теракта. На допросе исполнители дали информацию о заказчике преступления. Количество погибших выросло до 139 человек.