Бастрыкин: исполнители теракта в "Крокусе" дали информацию о заказчиках

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле".

"Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым. Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Путин уточнил, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками.

"Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик", - сказал президент.

Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что установлена полна хронология теракта. На допросе исполнители дали информацию о заказчике преступления. Количество погибших выросло до 139 человек.