В Югре из окружной думы могут уйти два депутата

Из думы Югры могут уйти два депутата.

"Ожидается, что в апреле в думу региона поступят заявления от депутатов Петра Созонова и Алексея Андреева о досрочном прекращении полномочий. Оба парламентария фактически работают и проживают в других субъектах федерации: Андреев на постоянной основе – в Москве, Созонов после ухода из "Газпром Трансгаз Югорск" возглавил ООО "Черноморнефтегаз" (единый оператор газоснабжения в ДНР и ЛНР)", - сообщает близкий к администрации ХМАО telegram-канал "5-й этаж".

Внутриполитический блок ставил на паузу кадровые ротации в ходе главной избирательной кампании страны – рассмотрение подобных вопросов было отложено на поствыборный период. Для принятия решения дума соберется в мае. Выборы депутатов по двум одномандатным округам пройдут 8 сентября 2024 г.