Хинштейн: ГБР охранной организации, охранявшей "Крокус", не выезжала на место

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил новые подробности того, как осуществлялась охрана "Крокус Сити Холла". Оказалось, что на вооружении ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", находится несколько десятков единиц боевого служебного оружия (пистолеты "ИЖ-71", самозарядные ружья "Сайга-20КВ"), но они не применялись во время нападения.

"Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от "Крокуса" (Красногорск, Международная, 6), но охранники несли службу без него. Там же базируется и группа быстрого реагирования частной охранной организации, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала. В общей сложности под охраной "Крокус Профи" находится 17 объектов", - написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

При этом, как считает депутат, нет ничего странного, что Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса".

"Действительно, по закону, частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие. У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", - добавил Александр Хинштейн.

Он считает правильным изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности ("Крокус" и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию).

"Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - написал Хинштейн.

22 марта вечером несколько злоумышленников ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.