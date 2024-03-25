Малофеев создал Фонд Царьград

Зампред Всероссийского русского народного собора Константин Малофеев объявил о создании Фонда Царьград.

"Мы приняли решение создать Фонд Царьград, который займется созданием и реализацией законодательных и практических инициатив в области миграции и, шире, создания Великой России будущего. Фонд Царьград объединит телеканал Царьград и иные наши медиавозможности, Институт Царьград с нашими экспертами-патриотами и наши благотворительные проекты во главе с Фондом Святителя Василия Великого", - написал Малофеев в своем telegram-канале.

По мнению Малофеева, России нужна стратегия развития, которая заложит кардинальные изменения во внутренней, экономической, культурной политике государства. Фонд Царьград будет как самостоятельно проводить исследования во всех этих областях, так и поддерживать грантами работу по совершенствованию миграционной, семейной политики, пространственному развитию, в культуре, образовании и других сферах русского возрождения.