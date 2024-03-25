25 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Сегодня культура является важным инструментом укрепления национальной идентичности

Участниками программы "Земский работник культуры" в Астраханской области смогут стать около 20 региональных сотрудников. Об этом на заседании, приуроченном ко Дню культуры, губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину сообщила глава регионального министерства культуры Ольга Прокофьева. Также губернатор Астраханской области поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником. Отличившихся специалистов он наградил почетными знаками, грамотами и благодарностями от Министерства культуры РФ.

Новую программу «Земский работник культуры» анонсировал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Она начнет работу в 2025 году и поможет привлечь в малые города и села больше специалистов этой отрасли.

«Необходимо совместно с муниципальными образованиями определить приоритетные объекты, требующие капитального ремонта. Ранее я уже поставил задачу ведомствам быть готовыми к реализации новых национальных проектов», – отметил Игорь Бабушкин.

Также участники совещания обсудили работу по взаимодействию с новыми регионами России. Директор Астраханской государственной филармонии Валентина Чернякова сообщила, что учреждение более шести лет сотрудничает с творческими коллективами Донецкой и Луганской Народных Республик. За этот период было проведено восемь совместных концертных программ. Поддержку соотечественникам также оказывают отдельные работники культуры, которые осуществляют сбор гуманитарной помощи и проводят мероприятия в воинских частях и госпиталях.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Вести такую работу важно внимательно и системно, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному и культурному пространству нашей страны», – считает Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В Астраханской области ежегодно проходят культурные мероприятия, объединяющие международных артистов и творческие коллективы. Один из них – фестиваль-форум «Театральная дельта». Как сообщила директор драмтеатра Лилия Гурко, в этом году заключено соглашение с артистами прикаспийских государств. Кроме того, в образовательной программе форума впервые примут участие специалисты школы-студии МХАТ.

«Сегодня культура является важным инструментом укрепления национальной идентичности, – считает губернатор Игорь Бабушкин. – Благодарю инициативных астраханцев за поддержку граждан России в сегодняшнее непростое время».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, работники культуры, день культуры


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