Астраханские дорожники готовятся к началу сезона

С началом дорожного сезона в Астраханской области ГКУ АО «Астраханьавтодор» планирует провести ямочный ремонт, обновить дорожную разметку, помыть все остановки и ограждения.

Также в Ахтубинском и Харабалинском районах на пешеходные переходы впервые нанесут холодный пластик. Специалисты утверждают, что в России холодный пластик свою репутацию самого долговечного материала подтвердил. Его используют в том числе и на федеральных трассах, где требования к качеству дорожной инфраструктуры значительно выше.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, до 9 мая на автомобильных дорогах опорной сети и дорогах, входящих в состав агломерации будут очищать и промывать барьерные ограждения, дорожные знаки и шумопоглощающие экраны. Очистят рабочие полосы безопасности, территорию вдоль бордюрного камня и у остановочных павильонов.