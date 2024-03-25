Астраханским волонтерам проекта «Формирование комфортной городской среды» вручили награды

В этом году голосование за проекты благоустройства началось 15 марта, в первый день выборов Президента Российской Федерации.

Более 2500 волонтеров проекта работали на всех избирательных участках Астраханской области, сообщает пресс-служба губернатора. За три дня голосования свое мнение высказали почти 60 тысяч жителей Астраханской области. Сейчас голосование продолжается онлайн.

Сегодня в Штабе общественной поддержки Единой России состоялось награждение волонтеров, принявших участие в программе «ФКГС» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Волонтеров наградили благодарственными письмами заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Наталья Маркитантова и заместитель руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области Эльдар Туишев.