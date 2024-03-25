Вылов воблы в Астраханской области могут разрешить лишь в течение 10 апрельских дней

Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа, запрещающий промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море до конца 2024 года.

Согласно проекту Приказа от 5 февраля, ловить воблу разрешат лишь в период с 20 по 30 апреля 2024 года. А в остальное время вплоть до 31 декабря вылов воблы будет запрещён, в том числе с использованием определённых орудий лова. Также под запрет попадают сельдь-черноспинка и плотва.

Как сообщает министерство экономического развития Астраханской области, кроме того, в регионе запрещено заниматься рыбалкой в нерестовый период: с 16 мая по 20 июня, с 1 апреля по 30 июня запрещена добыча раков. Исключение составляют водные объекты хозяйственного назначения в пределах административных границ населенных пунктов. Там в данное время рыбу ловить можно. На остальной территории Астраханской области, особенно на нерестилищах, промысел запрещен. Также напоминаем, что в соответствии с Правилами рыболовства разрешается выловить не более 10 кг рыбы при пребывании на реке в течение одних суток. Если более одних суток, то независимо от дальнейшего времени пребывания, выловить разрешается не более 20 кг рыбы на одного человека. Кроме того, в правилах рыболовства, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года, четко прописаны запрещенные и разрешенные для вылова места. Ознакомиться с информацией можно на сайте Волго-Каспийского территориального управления.

Также региональное минэкономразвития напоминает любителям рыбной ловли о соблюдении чистоты и порядка на водоемах и вдоль берегов рек, к нарушителям будут применяться штрафные санкции.