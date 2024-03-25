Baza: В диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома по вечерам

Таджикские диаспоры рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома по вечерам, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома после работы вечером.

Также, по словам источников, ряд работодателей попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Автомобиль был остановлен в Брянской области, подозреваемые задержаны при попытке бегства. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы, заявил президент России Владимир Путин. Исполнителями теракта оказались граждане Таджикистана. 25 марта суд отправил всех обвиняемых под арест.