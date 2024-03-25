25 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: instagram.com/glava.ekb

В Екатеринбурге в голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды" лидирует Преображенский парк

В голосовании за парки, претендующие на благоустройство в 2025 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), приняли участие более 27 тысяч екатеринбуржцев. На данный момент лидером рейтинга является вторая очередь второго этапа Преображенского парка. Общественное пространство выбрали почти 6 тысяч горожан, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Жители Академического района показывают себя самыми активными не первый раз. Ранее рекреационная зона уже дважды становилась победителем: в 2021 и 2022 годах. В этом году самая молодая часть города вновь стремится вырвать пальмовую ветвь из рук других районов.

Однако Екатеринбург уступает другим городам Свердловской области в количестве проголосовавших. От этого показателя зависит финансирование, на которое претендуют муниципалитеты. Тем, кто проявят себя недостаточно активно, средства из федерального бюджета на обновление парков не выделят.

В целом по региону парки выбрали 342 тысячи уральцев. Лидерами по соотношению проголосовавших к общему количеству жителей стали:

  • Волчанский (почти 3,5 тысячи голосов при 9,3 тысячи жителей);
  • Горноуральский (более 10 тысяч голосов при 29,5 тысячи жителей);
  • Верхняя Тура (почти 3,3 тысячи при 9 тысячах жителей).

При количестве жителей, превышающем 1,5 миллиона, Екатеринбургу необходимо набрать по меньшей мере 380 тысяч голосов, чтобы получить финансирование.

Администрация уральской столицы в любом случае благоустроит пространство, за которое проголосует большинство жителей мегаполиса. Однако отсутствие федеральной поддержки замедлит реализацию других городских проектов, отмечают в мэрии.

Сделать свой выбор можно до 30 апреля. Отдать голос можно тремя способами:

  • на сайте "Городская среда";
  • через портал Госуслуг;
  • с помощью волонтеров.

Узнать добровольцев можно по синим жилетам с логотипом программы. Активные уральцы предлагают проголосовать с их планшетов и телефонов на всех станциях метро, в торговых центрах и некоторых учреждениях культуры. Также волонтеры регулярно приходят на городские предприятия и в учебные заведения. С потеплением добровольцы появятся на городских улицах и в парках, претендующих на благоустройство.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Жилье и городская среда" реализуется с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по созданию благоустроенных общественных территорий — парков, скверов, набережных. За несколько лет в регионе обновили более 2,5 тысяч различных объектов, в Екатеринбурге создано и благоустроено 6 общественных территорий.

Теги: Формирование комфортной городской среды, Преображенский парк


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