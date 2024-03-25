Второй рабочий, оказавшийся под завалами на уральской шахте "Русала", погиб

Второй рабочий, пострадавший при инциденте на шахте "Русала" в Свердловской области, обнаружен погибшим.

Напомним, сегодня рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская" Североуральского городского округа. Сообщалось, что за завалами находятся двое рабочих. Весь день шла спасательная операция. В результате одного из шахтеров удалось спасти.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, операция на шахте "Кальинская" завершена.

"К сожалению, второй горнорабочий, обнаруженный спасателями, погиб", - уточнили в ведомстве.

Ранее СК возбудил уголовное дело после инцидента на шахте "Русала" в Североуральске. Теперь, вероятно, в связи с гибелью рабочего дело переквалифицируют. Накануне.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. На данный момент ответа от ведомства не поступило.