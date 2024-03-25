Ericsson сократит 1,2 тысячи рабочих мест

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократит порядка 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции.

"Как сообщалось ранее, мы прогнозируем сложную ситуацию на рынке мобильных сетей в 2024 г. и ожидаем сокращения объемов продаж, поскольку наши клиенты сохраняют осторожность", - приводит "Интерфакс" заявление компании.

Ericsson намерена снижать расходы, продолжая при этом инвестировать в сферы, необходимые для сохранения ее технологического лидерства.

Ранее в России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies. По данным Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), базовые станции Baicells Technologies тестирует МТС. С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. Россия сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры. Новые китайские производители не будут иметь поддержки со стороны государства, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.