В Зеленой роще Екатеринбурга пройдет легкоатлетический забег

В эту среду 27 марта на стадионе Зеленой рощи в Екатеринбурге пройдет традиционный легкоатлетический забег "Привет, Весна!". Соревнования пройдут в рамках городского "Марафона достижений".

"Сегодня парк "Зеленая роща", раскинувшийся на площади в 24 гектара, – одно из самых популярных мест для отдыха и занятий спортом у горожан, родителей с детьми. Именно поэтому общественная территория включена в городской "Марафон достижений", отражающий успехи уральской столицы", – рассказали в пресс-службе мэрии.

В состязании примут участие юные спортсмены, занимающиеся в клубах по месту жительства Ленинского района. Организатором же выступит "Детско-юношеский центр".