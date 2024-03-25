Гладков: Необходимо сокращать число автомобилей на улицах Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства региона призвал принять меры для сокращения количества автомобилей, находящихся в обстреливаемых территориях Белгорода.

По его словам, только в этом году выплачено из внебюджета около 400 миллионов рублей за поврежденные автомобили.

"У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - приводит слова Гладкова РИА Новости.

Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них.

Ранее глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать. Власти организуют отъезд тех, кто готов покинуть территорию.

Кроме того, стало известно о планах руководства Белгородской области вывезти в другие регионы около 9 тыс. детей: из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа.