Гладков: Необходимо сокращать число автомобилей на улицах Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства региона призвал принять меры для сокращения количества автомобилей, находящихся в обстреливаемых территориях Белгорода.
По его словам, только в этом году выплачено из внебюджета около 400 миллионов рублей за поврежденные автомобили.
"У нас не хватит денег с вами продолжать эту историю. Просто физически не хватит. Прогрессия увеличивается в последнее время", - приводит слова Гладкова РИА Новости.
Губернатор предложил использовать частные парковки и подземные паркинги с возможностью компенсации затрат автовладельцам на размещение автомобилей в них.
Ранее глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать. Власти организуют отъезд тех, кто готов покинуть территорию.
Кроме того, стало известно о планах руководства Белгородской области вывезти в другие регионы около 9 тыс. детей: из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа.