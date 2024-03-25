25 Марта 2024
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Спорт Свердловская область В России Москва
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

В ЭСК РФС признали, что "Уралу" ошибочно дали пенальти в матче Кубка России

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что екатеринбургскому "Уралу" ошибочно дали пенальти в матче Кубка России против московской "Родины".

Напомним, встреча состоялась в столице 13 марта. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев судья Алексей Сухой после видеопросмотра назначил пенальти в ворота "Родины". Игрок уральцев Алексей Каштанов забил с "точки" и сравнял счет. В итоге екатеринбуржцы довели дело до серии 11-метровых, в которой одержали победу и прошли дальше. А "Родина" вылетела из Кубка.

В дальнейшем московский клуб пожаловался в ЭСК на этот эпизод. Сегодня, 25 марта, Российский футбольный союз огласил решение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, эксперты пришли к выводу, что судья Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота "Родины" на 70-й минуте матча.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды "Родина" Александра Клещенко с лицом игрока атакующей команды "Урал" Эмерсоном, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым, так как движение руки защитника было естественным и было обусловлено сохранением баланса при развороте тела футболиста. Произошедший минимальный контакт на встречных движениях никак не повлиял на нападающего, который преувеличил последствия контакта, неестественно упав на газон, а после нескольких секунд поднялся и продолжил игру", - говорится в заключении ЭСК.

В комиссии единогласно посчитали, что ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору для просмотра данного инцидента.

Несмотря на признание ошибки Сухого, результат матча будет оставлен в силе. Напомним, что в 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Урал" встретится с московским "Локомотивом". Матч пройдет 3 апреля в Екатеринбурге.

Теги: Урал, Родина, пенальти, матч, РФС


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