В ГД сообщили, кто является адресатом признаний СБУ в атаках на российские НПЗ

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что признание главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в атаках на Крымский полуостров и российские нефтеперерабатывающие заводы сделано для западных покровителей и для того, чтобы показать террористическую активность и получить больше оружия.

"Я думаю, что конечная цель – убедить коллективный Запад, что у них есть удачные акты терроризма", - сказал ТАСС Шеремет.

Ранее Шеремет призвал выяснить, как к службе безопасности Украины (СБУ) попали кадры с камер видеонаблюдения на Крымском мосту. По его мнению, правоохранительным органам необходимо установить, кто был причастен к передаче данных, или выяснить, имел ли место взлом. Депутат подчеркнул, что результаты проверки должны быть донесены до общественности.