Бывший начальник исправительной колонии в Прикамье обжаловал свой арест

Бывший начальник исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов обжаловал свой арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Апелляцию на решение Мотовилихинского суда Перми рассмотрит 26 марта судья краевого суда Наталья Пикулева.

Напомним, 18 марта во взяточничестве заподозрили начальника Чусовской ИК-37 Илью Асламова. 19 марта Свердловский суд отправил его на содержание в СИЗО до 17 мая. 19 марта был задержан начальник пермской ИК-29 Дмитрий Ассанов. Он также подозревается во взяточничестве и был отправлен в СИЗО на два месяца.