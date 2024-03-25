"Ельцин-центр" закрыл дополнительные входы в целях безопасности

В целях безопасности руководство "Ельцин-центра" в Екатеринбурге приняло решение временно изменить навигацию в здании. Об этом сообщает пресс-служба Центра в своем Telegram-канале.

Теперь зайти внутрь можно только с 10.00 до 22.00 через центральный вход со стилобата или круглосуточно через вход с улицы Бориса Ельцина. Входные группы кинозала и кафе Engels 1991 временно действовать не будут.

Помимо этого, с паркинга до 1 этажа можно будет подняться только на лифте сектора В со стороны автомойки SVX. На входе у посетителей будут проверять личные вещи с помощью рамок для прохода и ручного металлоискателя.